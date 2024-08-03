Air France Beyrut'a uçuşları askıya aldı
Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.
Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 6 Ağustos'a kadar uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.
Air France yolcu hizmetlerinden edinilen bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris ile Beyrut arasındaki uçuşların tamamı, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle 6 Ağustos'a kadar iptal edildi.
İki başkent arasındaki seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren başlaması öngörülüyor.