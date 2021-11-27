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Gündem “Aileyi söndür, kocanı öldür’ alçaklığına sert tepki
Gündem

“Aileyi söndür, kocanı öldür’ alçaklığına sert tepki

Süresiz Nafaka Platformu Kurucularından İlhan Ergincan feminizimin aile yıkım projesi olduğunu söyleyerek, sözde kadına şiddet diye sokağa çıkanların “aileyi söndür, kocanı öldür” pankartına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:24:00 -
“Aileyi söndür, kocanı öldür’ alçaklığına sert tepki

 Yeniakit  Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Süresiz Nafaka Platformu Kurucularından İlhan Ergincan sözde kadına şiddet diye sokağa çıkanların “aileyi söndür, kocanı öldür” pankartına tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Süresiz Nafaka Platformu Kurucularından İlhan Ergincan, "Sözde kadına şiddet diye sokağa çıkanların Aileyi söndür, kocanı öldür demesini tüm insanlık ağızları açık izlemekte. @TC_icisleri ve savcılık bu pankartla ilgili gerekli soruşturmayı yapmalı ve arkasında ki güçler ile fonlar ortaya çıkarılmalıdır.
Feminizm aile yıkım projesidir" ifadelerine yer verdi.

 

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