Aileye bir darbe de Yargıtay’dan

Süresiz nafakaya sınır getirilmesi için çalışma sürerken, Yargıtay’ın son günlerde aile konusunda verdiği şok edici kararlarına Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu tepki gösterdi.

Geniş aile kavramı yok oluyor!

Yargıtay’ın vicdanları sızlatan kararlar verdiğine dikkat çeken Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Yargıtay, ‘Davalının eline geçen toplam gelir miktarı, onu yoksulluktan kurtaracak mahiyette değildir’ diyerek kadın asgari ücret ve üstünde alsa dahi yoksulluktan kurtulamaz demiştir. 3. Yargı dairesine, hukukçu siyasilere, hâkimlere, tüm barolar birliğine ve avukatlara soruyoruz: ‘Kadını yoksulluktan kurtarmayan asgari ücret erkeği nasıl kurtarmakta? Erkeğe bu zulüm nedendir?’ Kadın erkek ayrımı yapılmadan insan odaklı âdil kararlar verilene kadar onurlu mücadelemiz devam edecektir. Sözde Atatürkçü feminist derneklerin her zaman savunduğu boşanmalar kolaylaşsın, kadın hizmetçi değildir eşine hizmet etmek zorunda değil, kadınlarımız kaynana, kayınpederle kalmak zorunda değil diyerek, geniş aile kavramı yok olsun istekleri Yargıtay tarafından karşılanmaya devam etmekte” diye konuştu.

“Avrupa’nın imrendiği Türk aile yapısı yıkılıyor”

Yanlış politikaların aileyi yıktığını ifade eden Ergincan, “Aile Bakanlığı’nın yanlış politikaları ile dağıtmaya yüz tuttuğu ailemizin, Yargıtay’ın bilinçli kararları ile de yıkılmaya başlamıştır. Avrupa bizlere her zaman aile konusunda imrenerek bakarken ve aileyi kurtarmak için birtakım önlemler almaya çalışırken, biz aile konusunda Avrupalılaşma yolunda hızla ilerliyoruz. Öyle ki geçenlerde LGBT’li eşcinsel düğünü ahlaksızlığın son boyutunda olduğumuzu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Yargıtay aile konusunda bilinçli mi karar veriyor?

Ergincan şöyle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi, 6284 kadının sözlü beyanı, Çocuk Haczi ve Süresiz Nafaka konusunda verilen adaletsiz kararlarla evlilikler bitme noktasına gelmektedir. Aileyi yok etmek, boşanmaları kolaylaştırmak ve evliliği kazanç kapısı görme konusunda Yargıtay’ın sizlere göre tuhaf, bizlere göre gayet bilinçli kararları; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının çalışıyor olması veya kusur durumu kadının yararına tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil eden vakalar değildir. Esas No: 2017/1891 Karar No: 2018/1577 Karar Tarihi: 25.10.2018 Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan örnek kararı sosyal medya hesabından, ‘Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir’ notuyla duyurdu.

Yargıtay, eşlerin birbirlerini çağırırken, ‘Hişttt, heyyy’ diye seslenmesini ve ıslık çalarak çağırmasını hem boşanma nedeni saydı, hem de bu şekilde hitap edenlerin tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, Türk Medeni Kanunu’na göre, kocanın ayrı bir konut açmamasını “kusurlu bir hareket” olarak değerlendirdi. Son olarak da, Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, ‘Aşırı hesaplı’ ve ‘Cimrilik ölçüsündeki tutumluluktan’ sonra durumu iyi olmayan eşe, maddi imkânları yerinde olduğu halde harçlık vermemeyi de boşanma nedeni kabul etti”