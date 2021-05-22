Ailesini bırakıp BAE'ye sığınan devrik mafya lideri Sedat Peker'in yol arkadaşlarına şok! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere polis baskını

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Ailesini geride bırakarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan devrik mafya lideri Sedat Peker'in yol arkadaşları Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın ev ve ofislerinde aramalar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın devrik mafya lideri Sedat Peker ile görüşmesinin ortaya çıkmasından sonra Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. A haber'in verdiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazdı. Hadi ve Süleyman Özışık'ın evlerine polis baskını gerçekleştirildi.

Dijital verilere el konuldu!

DHA'da yer alan habere göre ise Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin sahip oldukları internet haber sitelerinin ofisleri de arandı. Yapılan aramalarda dijital verilere de el konuldu.

'Sedat Peker'i keklemişler'

Ailesini ardında bırakarak BAE'ye sığınan devrik mafya lideri Sedat Peker, Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü konuşmayı yayımlarak, Özışık'ın Süleyman Soylu ile arasında iletişim kurduğunu ispatladığını sanmıştı. Ancak Hadi Özışık, Peker ile Bakan Soylu'nun bilgisi dışında görüştüğünü itiraf ederek kamuoyundan özür diledi. Bakan Soylu da "Sedat Peker'i keklemişler. Kim keklediyse onlardan hesap sorsun." değerlendirmesini yaptı.

Özışık yaşananlara ilişkin yaptığı bu paylaşımından sonra hiç konuşmadı!

İlahi adaletin tecellisi!

Hadi Özışık, Ramazan ayından önce Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak yine tüm tepkileri üstüne çekmişti. Özışık, muhalif çevrelerin başlattığı Boynukalın'ı linç kampanyasına, bir adım öte giderek, 'Senin boynun devrilsin' bedduasıyla katılmıştı. Özışık, kendisini eleştiren bir izleyicisine de ağza alınmayacak sözlerle küfür etmişti. Gelen tepkilerden sonra ise Sedat Peker'in düşürdüğü maskesini takarak, 'Ben 28 Şubat'tan beri bu davanın savunucusuyum' demişti.