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Ailesinde borçlu olanlar dikkat! Artık sizin de başınız yanacak

Borcunu ailesinden gizlemeye çalışanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Emsal niteliğinde bir karara imza atan Yargıtay, borçlunun ailesine ihbarname gönderilebileceğine hükmetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:19
Ailesinde borçlu olanlar dikkat! Artık sizin de başınız yanacak

Özellikle ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine yansıtmak istemeyenlere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle şok yaşayacaklar.

İcra Müdürlüğü reddetti

Bir vatandaş kambiyo senetleri borcunu ödeyemeyince İcra Müdürlüğüne başvuran alacaklı, borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulundu. İcra Müdürlüğü talebi, 'borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği' gerekçesiyle reddetti. Alacaklı, İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak icra müdürlüğünün bu işlemi hakkında şikayetçi oldu.

Yargıtay  "İhbarname gönderilebilir" dedi

Mahkeme; borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verdi. Kararı alacaklı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında, "İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen 'haciz ihbarnamesi' gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür. Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:19
  1. Yargıtay
  2. İcra Müdürlüğü
  3. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

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