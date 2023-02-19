Ailesi her yerde aranıyor! Bu bebeğin ismi Hatay 15

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler dolayısıyla büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Şehir Hastanesine sevk edilen serebral palsi ve epilepsi hastası 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan iki depremde 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Bu illerden biri olan Hatay'da da büyük yıkımlar gerçekleşti. Söz konusu depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesindeki hastalar ise çevre illere nakil edildi. Bu hastalardan bir tanesi ise serebral palsi ve epilepsi hastası olan, ayrıca solunum sıkıntısı yaşayan kimliksiz bir bebek. Gönüllülerin refakat ettiği, 13 aylık olan ve 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor.

“Bir enkaz belirtisi yok”

Bebeğin tedavisi hakkında bilgi veren Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzman Doktoru Aslıhan Zararsız, hastanın depremin 2. gününde Hatay Devlet Hastanesinden genel durumu kötü bir şekilde, solunum sıkıntısı nedeniyle sevk edildiğini kaydetti. 13 aylık olan ve hastaneye yatışının 11. gününde olan kimliksiz bebeğin 'Hatay 15' ismiyle kaydının bulunduğunu belirten Zararsız, "Herhangi bir refakatçisi yok. Annesi, babası ya da herhangi bir erişkin yanında yoktu. Mersin Şehir Hastanesinde biz Çocuk Sağlığı Uzmanı olarak serablal palsi epilepsi tanısıyla takipli hastamız depremzede olarak tedavisini sürdürmekteyiz. Hastamıza gönüllü olarak refakatçilik edilmekte. Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı devam ediyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Engelli, mide hortumu var, oksijen desteği almakta, günlük takipleri yapılmakta. Kendi çocuğumuz, kendi evladımız gibi sahip çıkmaktayız. Kimliği yok ama onunla ilgili de araştırma yapıyoruz" dedi.