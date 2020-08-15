Ailenin yıpratılması en sinsi virüstür

Yeni Akit Ankara

Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından organize edilen Disiplinlerarası Yaklaşımla “Aile Kongresi -I” başladı. Programın açılışında; AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çevik konuşmalarını gerçekleştirdi.

Aile ilk mekteptir

Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “Aile bütün insanlık için ilk mektep konumundadır. Hayata ve dünyaya ilişkin öğrendiğimiz her bilginin nüvesini ailemizden öğrendik. Dolayısıyla bu ilk mektebin çatısını çok sağlam bir şekilde kurmak ve devam ettirmek zorundayız. Ailenin bir şekilde yıpratılması, tam manasıyla milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi toplumsal virüslerden birisidir. O yüzden aile yapısının korunması oldukça önemlidir. Her ailenin başlangıcını oluşturan kadın ve erkeği ise birbirlerinin düşmanı olmadığı bir geleneği taşıyan bir milletiz. Kadın ve erkek birbirine düşman değil, birbirini tamamlayan bir sistemdedir. Geniş ailenin artık iyice küçüldüğü bir süreçten geçtik ve geçiyoruz. Ayrıca sanayileşme ile birlikte şehirlerde milyonlarca insan ile birlikte yaşayanlar bu geniş ailenin desteğini kaybetmekle birlikte önemli bir kayıp yaşamışlardır. Bu süreçlerde İnsanların giderek bireyselleşmekte olduğunu gördük. Zaten yalnızlaşmış olan birey evliliğin özellikle bu çağda gereksiz olarak addedilmesi bireyleri daha da yalnızlaştırmakta ve aileye alternatif bazı birlikteliklerle hayatını sürdürebileceğini düşüncesini ortaya koymaktadır. Bunlarla insanlık huzur bulamaz.”

Yalçın: Birliği savunuyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, son yıllarda bazı kavramların içinin boşaltıldığını vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu süreç insanoğlunun kuşatılarak yalıtılması ve nihayet köksüzleşmesini hedeflemektedir. Ben bu süreci, küresel ölçekte şedit bir şekilde yürütülen sosyal mühendislik projesi olarak görüyorum. Maalesef işte bu sinsi sürecin mağdurlarından biri de aile kurumudur. Ailenin, renksiz ve kokusuz söylemlerle gerçekleştirilen mühendisliğe karşı korunması için hem fikri ölçekte hem de sosyal zeminde güçlü bir hat oluşturulması gerekiyor. Günümüzde dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Her şeyden önce Ailenin fıtri bir olgu olduğunun altını kalınca çizelim. Sağlıklı toplum, sağlıklı bir dünya için fıtratı, yani aileyi, onun meşruiyetini ve birliğini güçlü bir şekilde savunmak zorundayız.”

Devletin de yapı taşıdır

Rektörü Arıcan da, “Ailesiz bir toplum olmamıştır, olmayacaktır da. Kadim düşünceler hem toplumun hem devletin temeli olarak aileyi görmüşlerdir. Aile öyle kritik bir konumda bulunmaktadır ki devletin ana yapısını oluşturmaktadır” dedi.

Sıdıka Aydın ise, şunları kaydetti: “Kimi alanlarla sınırlı kalan krizler yavaş yavaş hayatın bütününe yayılmaktadır. İşte böyle bir anaforda bizler, bize göre fert fert herkesin kurtuluş adası derecesinde gördüğü aileyi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, aile, nesil ve medeniyet değerlerimizin temel dayanağıdır. Aile, dünü muhafaza eden, geleceği emin bir şekilde inşa eden fikrin ve eylemin oluş merkezidir.”