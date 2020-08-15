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Gündem

Ailenin hayatını değiştiren karşılaşma! Makam aracını durduran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, talimat verdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 çocuğuyla birlikte atık toplayan Suriyeli kadını görünce hemen makam aracını durdurdu. Vali Erin, koruma aracını tahsis edip evlerine gönderdiği ailenin her türlü ihtiyacının karşılanması talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:16:00 -
Ailenin hayatını değiştiren karşılaşma! Makam aracını durduran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, talimat verdi

Tebdili kıyafetle yaptığı denetimlerle dikkat çeken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yine beğeni toplayan davranışıyla gündeme geldi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile esnaf ziyareti yapan Vali Erin, 2 çocuğuyla birlikte atık toplayan Suriyeli bir anneyi gördü. Makam aracını durduran Erin, yanına gittiği kadınla bir süre Arapça sohbet etti.

Suriyeli annenin sıkıntılarını dinleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koruma aracını tahsis ederek aileyi evlerine gönderdi. 2 çocuklu aileye sahip çıkan Erin, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kent gezisi esnasında gördüğü 2 çocuğuyla birlikte atık toplayan Suriyeli kadının tüm ihtiyacının giderilmesi için talimat verdi.

"Çocukların yeri sokaklar değildir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erin, "Çocukların yeri sokaklar değildir" ifadelerini kullandı.

Gerekli talimatları verdiğini söyleyen Erin, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Özellikle o kadar küçük çocuklar sokaklarda değil evlerinde büyümelidir. Suriyeli de olsa o kardeşlerimize ve çocuklara sahip çıkmak durumundayız. Gerekli talimatları verdim. Hiçbir şekilde hanım kardeşlerimizin o çocuklarla birlikte öyle çalışmasını istemiyoruz. Evlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek gücümüz kudretimiz var. Zaten Urfalılar bunu yapar. O ailemizi de takip edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüze gerekli talimatı verdik. O aileyi düzenli olarak takip edecekler."

Tebdili kıyafetle yaptığı denetimle dikkat çekmişti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerde alınan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini denetlemişti.

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Helal olsun Sayın Vali'ye... 80 milyon içerisinde 81 tane bu şekilde adam bulmak çok mu zor? Niye Reis moronlarla ve yandaşlarla yoluna devam etme inadında? Niye liyakat, ehliyet ve emniyet gözardı ediliyor? Niye niye niye?
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Murat BOZKURT

TEDBİLİ KIYAFET YAPAN TÜM İDARECİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM.
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