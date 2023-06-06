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Yerel Ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı
Yerel

Ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 00:14:00 -
Ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde iki aile arasında kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Dursun Tüz (65) ve Tahsin Höçülü (37) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının tedavileri devam ediyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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