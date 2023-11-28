Aileler teşhircilik tehdidi altında

Buğra Kardan İstanbul

Ahlâk dışı söylemler ve eylemlerin merkezi olan sosyal medya mecraları aileleri parçalıyor. Teröristlerin, provokatörlerin, sahtekârların, soytarıların, homoların, lezbiyenlerin, travestilerin fotoğrafları ile videolarını paylaştıkları bu mecralarda edep yerlerini teşhir eden hayâsız kadınlar da kol geziyor. Oturdukları yerden gelir elde etme adına YouTube, TikTok ve Facebook’ta soyunan arsızlara öfke büyüyor. Uzmanlarca “Toplumun ahlâkını, ailenin birliğini bütünlüğünü sarsan videoların sansürlenmesi, bu tür içerikleri yayınlayan sosyal ağlara yaptırım uygulanması ve görgüsüzlere karşı tedbir alınması” talep ediliyor.

İlkelliğin emareleri

Konuya ilişkin akit’e konuşan Yazar İsmail Öz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tüm dünyada bazı kadınların vücutlarını sergileyerek gelir elde etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu çok sakıncalı. Medenileşmiş görünen dünyanın ne kadar ilkel konuma düştüğünü müşahede ediyoruz. Bu tablo ilkelliğin en büyük emarelerinden biri. Teşhircilik Güney Amerika’da çok yaygın bir durum. Fakir toplumlarda, ahlâkın yozlaştığı ülkelerde bu durum dert edilmiyor ama yanlış. Psikolojide voyörizm kavramı var. Voyörizm rızası olmadığı hâlde kadının giyinmesini ve soyunmasını izleme hâlidir. Gelinen aşamada ise voyörizm başka bir noktaya evriliyor. Sosyal medyadan rızası dahilinde kadın izleniyor. Ne yazık ki karşımızda ahlâkı terk ederek kolay gelir elde etme arzusu var. Sosyal medyada yaygınlaşan teşhircilik aileyi parçalamaktadır, toplumun ahlâkını tahrip etmektedir. Sosyal medya ‘dijital hapishane’dir. İnsanlar burada ruhları itibarıyla kıskaç altındadırlar ve esir alınmaktadır. ‘Burası şeffaf, demokrat ortam’ yalanıyla özgürlük duygusunu kışkırtmaktadır. Bu kışkırtmalar olmasa kadınlar vücutlarını açmayabilirler. Sosyal medya mecralarına hükmedenleri biliyoruz, emellerinin de farkındayız. Nerede olursa olsun ahlâksızlık ahlâksızlıktır. Toplum bilinçlendirilmeli. Devletler bunun üzerine gitmeliler. Siber polis daha titiz çalışma yürütmeli.”

Bu özgürlük değildir

Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan da şunları söyledi: “Bazı insanlar kolay para kazanma ve bir like fazla alma uğruna bedenlerini pazarlamaktan utanç duymamaktadırlar. Sözde kadın hakları savunucuları bu arsızlara ses çıkarmamaktadırlar. Her türlü rezilliği özgürlük adı altında yapmalarına aile yapısını bozmalarına göz yummaktadırlar. Sapkın LGBT’yle mücadele ederken çıplak bedenlerin sosyal medyada paylaşılmasının artıyor olması ve izleyenlerin de çoğalması sıkıntılara yol açacaktır. Ortalıkta dolaşan uygunsuz videolar çocuklarımızda travmalar oluşturacaktır. Onun için hükümetimiz gerekli tedbirleri almalıdır. Kadınların bedenlerini sosyal medyada teşhir etmeleri bir özgürlük değildir, ahlâksızlıktır. Bu anlamda ahlâki değerlerimize yönelik saldırıları sürekli gündemde tutan akit gazetesine teşekkürümüzü bir borç biliriz.”

O ahlaksız serbest

Öte yandan, sanal alemde bedenini hediyeler karşılığı sergileyen G.D. adlı kadın gözaltına alındı. Polis ekipleri, TikTok’tan yapılan müstehcen yayınları tespit ederek soruşturma başlattı. G.D.’nin TikTok platformunda gömleğinin düğmelerini yavaşça açarak para karşılığında yayın yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan G.D, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesi alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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