Aileler bu yeni oyuna dikkat! Çocuğunuzu ölüme sürükleyebilir

Çocukları hedef alan oyunlara bir yenisi eklendi. Mavi Balina ve Momo’dan sonra şimdi de Blue Baby (Mavi Bebek) oyunu çocukların korkulu rüyası oldu. Bir banyoda geçen oyun çocuklara akıl almaz korkular yaşatıp ölüme kadar sürükleyebiliyor. Bu oyun sonrası psikolojisi bozulan birçok çocuğun kendilerine ulaştığını belirten USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç, çocukların korkularından ailelerine durumu anlatamadıklarını söyledi.

Aosyal medyada yayılan tehlikeli oyunlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Renkli ekranlar ilk olarak çocuklara cazibeli gelse de zamanla büyük bir korkunun kapısı aralanıyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocukları intihara sürükleyen oyunları hepimiz biliyoruz. Blue Whale (Mavi Balina) ve Mariam gibi oyunlardaki tehlikenin farkına varmış, çocukları bunlardan uzaklaştırmışken yenileri de hız kesmeden üremeye devam ediyor Bunlardan bir tanesi de Blue Baby isimli oyun. Mavi Bebek olarak da anılan bu oyun çocuklara inanılmaz korkular yaşatarak ölüme kadar sürükleyebiliyor. Ağırlıklı olarak dünya çocuklarını etkisi altına almış olan Blue Baby oyunu ne yazık ki Türkiye’de de görülmeye başlandı. Peki, Blue Baby nasıl bir oyun, çocukları nasıl tehlikeler bekliyor ve aileler neler yapmalı? Tüm bunları USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç, yenisafak.com’a anlattı.

Çocukların zihni ele geçiriliyor

Oyunu oynayan çocukların anlattıklarına göre Blue Baby, banyoda geçiyor. Dinç, oyunun kurallarını şöyle anlattı: “Efsaneye göre, banyonun ışığını kapatıp ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi sallayarak ‘baby blue, blue baby’ diyorsunuz. 14-15 defa tekrar edildiğinde elinizde bir bebek hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki görünmez bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Eğer bebeği atıp kaçmazsanız annesi ‘bebeğimi bana ver’ diye sesleniyor.

Eğer orada durmaya ve bu işlemi yapmaya devam ederseniz delirebilir ve hatta ölebilirsiniz. Bu oyun Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve zihni ele geçirilen kullanıcının bunları yapması isteniyor.”

Siber zorbalıkla çocuklara istediklerini yaptırıyorlar

Jonathan Galindo oyunun Facebook Messenger üzerinden yazışma ile oynandığına dikkat çeken Dinç, “Aynı Momo oyununda olduğu gibi yazıştığınız kişi sizin hakkınızda bazı bilgileri biliyor. Etrafınızda olan eşyaları size söyleyebiliyor, siber zorbalık yapıyor. Ses efektleri göndererek kişinin korkmasını sağlıyor. Anlık kamera görüntüsünü gönderebiliyor. Bu sayede özellikle çocukları çok kolay şekilde korkutarak istediklerini yaptırabiliyor” dedi.

YouTube kanalları çocukları hedef alıyor

Momo, Mavi Balina, Blue Baby, Jonathan Galindo derken korku ve kaos oyunlarının her geçen gün sayısının arttığını ifade eden Dinç, internette çocuklar için zararlı olan içeriklerin bunlarla bitmediğini ise şu şekilde açıkladı: “Youtube kanalları zararlı içeriklerle dolu. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı tedbirler almış ve bazı YouTube kanalları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. YouTube ne kadar her geçen gün politika yenilese ve yapay zekâsını geliştirse de bazı videoları tespit edemiyor.

Bunlardan bir tanesi de Gacha isimli oyun. Bu oyunda da müstehcenlik barındırılmakta. Son dönemde dile getirdiğimiz bu oyun kullanıcıların ilgisini çekmesi sayesinde çokça şikâyet almış ve videolar Youtube tarafından yayından kaldırıldı.”

PUBG Mobile ve Tiktok uygulamalarındaki tehditler ve zararlar?

Son zamanlarda gündemi çokça meşgul etmeye başlayan Tiktok’un birçok ülkede güvenlik zafiyeti ve casusluk suçlamalarıyla yasaklandığını söyleyen Dinç, “Pakistan’da bağımlılık yaptığı gerekçesiyle yasaklandı. Fakat Tiktok’a yönelik bu tedbirlerin alınması yeterli değil, aynı şirket tarafından üretilen diğer uygulamalar da aynı oranda incelenmelidir. PUBG Mobile oyunu da geçtiğimiz günlerde içerisine eklenen puta tapma ritüeli ile çokça ses getirdi. Türkiye Cumhuriyeti İnternet Eki Kurulu kurulmalı ve tüm bu içerikler eleştirel bir gözden geçip teknik analizler yapılmalı. Toplumumuzun kültür ve ananesine uymayan içeriğe sahip uygulamalara da erişim engeli veya çeşitli cezalar getirilmeli” ifadelerini kullandı.

Psikolojisi bozulan çocuklar bize ulaşıyor

Tüm dünyaya yayılmış durumda olan bu oyunların Türk kullanıcıları da hedef almaya başladığını belirten Dinç, “Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar Deepweb üzerinden, kapalı devre ağlar üzerinden oynanabilirken Jonathan Galindo oyunu Facebook ve İnstagram üzerinden DM dediğimiz Direct Mesaj ile oynanıyor. Özellikle sosyal medyada çok aktif olan K-Pop dinleyicisi gruplar var ki bu gençlerimiz 13-18 yaş aralığındalar. Bu uygulamaların hedefi de bu yaş aralığı.