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Dünya Aileler arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Dünya

Aileler arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İki aile arasında Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 05:01:00 -
Aileler arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ateşlenen tabancalardan çıkan kurşun 6 yaşındaki K.A. isimli çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk özel araçla bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı K.A., ambulans ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Başından yaralanan K.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaydan sonra küçük çocuğun akrabaları hastaneye akın etti. Güvenlik güçleri hastane içinde ve bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olay yerine giden polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen kişileri gözaltına aldı.

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