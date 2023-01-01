Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu: Ocak ayı Aile Destek Parası ne kadar, zam gelecek mi? 2023 Aile Destek Ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

Bakan Derya Yanık, Aile Destek Programı ödemelerinin Ocak ayının ilk haftasından önce yatırılacağını duyurdu. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemeler, 2022’nin son gününde e-Devlet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Ocak ayı Aile Destek Parası ne kadar, zam gelecek mi? Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Aralık 2022 Perşembe günü Aile Destek parasının hesaplara yatacağını söylemişti. 3 milyon haneye 3,8 milyar TL yapılacak ödemelerle ilgili araştırmalar devam ediyor. İşte, Ocak 2023 Aile Destek Ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı…

OCAK AYI AİLE DESTEK PARASI NE KADAR, ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Yanık Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı. Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 2,2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Aile Destek Programı ödemeleri 850-1.250 TL arasında değişen ödeme tutarlarıyla, en fazla 12 ay süreyle gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olan Haziran 2023 ayı için bu dönemin ödemesi, takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

2023 OCAK AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Yeni yılda Aile Destek Ödemeleri’ne ne kadar zam yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama ya da duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL, NERDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

OCAK 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının son Kabine Toplantısı’nda Aile Destek Ödemelerinin yılbaşı öncesine çekileceğini duyurmuştu. Bakan Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalar başlattıklarını açıklamıştı.

29 Aralık 2022 tarihinde ödemelerin hesaplara geçeceğine yönelik yapılan resmi açıklamanın ardından, Aile Destek Programı’ndan yararlananlar için ödemelerin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için “e-Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından gerekli tüm bilgileri girerek sorgulama işlemini yapabilir ve ödemenin hesabınıza yatıp yatmadığını, yattıysa ne kadar yattığını görebilirsiniz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurular son dakika:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Çocuk" dergisi, Arapça ve İngilizce çevirileri ile görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı ve diğer detaylar için TIKLAYINIZ