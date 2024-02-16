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Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-16 16:10:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruları dün itibariyle başlayan Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fona şu ana kadar bini aşkın çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay’ın projelerini açıkladığı ‘Lansman Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana her zaman kadrolarına teveccüh gösteren Afyonkarahisar’ın 31 Mart’ta da yeni bir zafer kanacağını kaydetti.

Uluçay’ın projelerinin toplumun her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak, gerçekçi ve ayakları yere basan projeler olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, “Kendisi gelecek beş yıla dair hedef ve projelerini ortaya koydu. Uluçay’ın özellikle bakanlığımızın faaliyet alanı sosyal politikalar konusunda gösterdiği hassasiyeti kapsamlı projelerinden anlıyoruz. Mahalle Yaşam Merkezi, Mutlu Aile Merkezi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Parkı ve Gündüzlü Yaşam Merkezi Projeleri insanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır. Genelde bakanlığımız, yerelde de AK belediyeler sosyal politikalarını güçlendirerek vatandaşımıza hizmette sınır tanımadı, tanımayacak. Her alanda marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin en başarılı örneklerinden biri olan Afyonkarahisar, inanıyorum ki Uluçay yönetiminde de Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam edecek. AK Parti, Türkiye’de ahlâklı, ilkeli siyasetin öncüsü olmuş, değerlerini siyasetinin önüne koyan nice başarılı isim yetiştirmiştir” dedi.

Aile ve Gençlik Fonu açıklaması

Konuşmasında daha sonra bakanlık tarafından hayata geçirilen ‘Aile ve Gençlik Fonu’ projesine dair açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Biliyorsunuz gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları dün itibarıyla Bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Fona şu ana kadar bini aşkın çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje, verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken şehirlerimizin de kalkınması, yaşanabilir olması için yerel yönetimlerimize önem veriyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’de artık bir marka olan AK Parti belediyeciliğinin adeta sarsılmaz kalesi olan Afyonkarahisar da alışkın olduğu hizmet kalitesini 31 Mart’tan sonra da sürdürecek.”
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Konuşmaların ardından Hüseyin Ceylan Uluçay projelerini açıkladı.

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