Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla Darülaceze Başkalığında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Göktaş, "Bu hafta, tüm vatandaşlarımızın aynı güne uyandığı, aynı mahallede yaşadığı, aynı iş yerinde mesai harcadığı 4.8 milyon engelli kardeşimizi fark etmeleri için güzel bir vesiledir. Onlara karşı sorumluluklarının bilincine varmaları için kıymetli bir hatırlatmadır. Bu anlamlı buluşmanın bu farkındalığa katkı sağlamasına vesile olmasını diliyorum. Sizlere üç kısa hikaye anlatmak isterim. Hikayelerden ilki uzayı merak eden küçük bir çocuğa aittir. Merakının peşinden koşan çocuk, dereceyle kazandığı astronomi ve uzay bilimlerini bitirerek Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olmuştur. Bu çocuk dört yaşındayken hiçbir şekilde konuşamaz ve yürüyemez denilen Turgay Karakaş'tır. İkinci hikaye ise edebiyata ve felsefeye olan ilgisi, kitaplara olan tutkusuyla ömrünü okumaya ve yazmaya adayan bir adama aittir. Bu tutkusu nedeniyle görme kabiliyeetini kaybetmiş adam Türk düşünce hayatına önemli eserler kazandırmış Cemil Meriç'tir. Üçüncü hikaye ise yaşama tutkusu ve azmini yüzmeye yönlendiren bir kız çocuğunundur. Doğuştan iki kolu olmayan, fakat girdiği uluslararası müsabakalarda şampiyon olarak al bayrağımızı dalgalandıran, gururumuz Sümeyye Boyacı'dır. Aşık Veysel'den Bülent Çetin'e, Yusuf Akgün'den Sare Aydın'a spor, sanat, edebiyat, bilim başta olmak üzere her alanda önemli izler bırakmış daha pek çok başarı hikâyesi anlatabilirim sizlere. Her biri ve daha ismini anmadığımız daha niceleri, fiziksel engellerinin üstesinden gelmiş hepimize örnek olan kişilerdir. Bugün onları taşıdıkları engellerle değil, ülkemize kattıkları değerler, kazandıkları başarılarla anıyor ve gurur duyuyoruz. Pek çoğumuzun bildiği bu isimlere yenilerini dahil etmek ise en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamda engelli kardeşlerimize hayatın her alanında destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA PEK ÇOK İLKE İMZA ATTIK"

Engelli vatandaşlar için yapılan hizmetleri anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Türkiye'de son 22 yılda engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda "engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli" anlayışıyla hayata geçirdik. Bu kapsamda 2005 yılında çıkarılan Engelli Kanunu, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katan büyük bir reformdur. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı ise 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Tüm imkanlarımızı, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldık. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında hayata geçirdiğimiz tarihi kararlarla Türkiye'de pek çok ilke imza attık. Hizmetlerimizi katlanarak artırdık. El birliği, gönül birliği yaptık, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerindeki engelleri ortadan kaldırdık. Bu kapsamda bugün 106 resmi, 313 özel bakım merkezinde 36 bin engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra, 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile 143 Umut Eviyle engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Güç birliği yaptık, eğitimin ve istihdamın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için tüm gayretimizle çalıştık. Çünkü şunu çok iyi biliyorduk, engelli vatandaşlarımız kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmek istiyordu. Bu kapsamda da kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardık. Engelli istihdamında yine bir ilki gerçekleştirip E-KPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırdık, 68 bine çıkardık. 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdık. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık. Destek ve yardım hizmetlerindeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. 'Evde bakım yardımı' kapsamında yaklaşık 600 bin vatandaşımıza aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıyoruz. Bunun yanı sıra engelli ailelerinin yüklerini hafifletmek için de çalışıyoruz. Ailelerin kendilerine vakit ayırmalarına imkan sağlamak için engelli vatandaşlarımıza yatılı kuruluşlarımızda misafir bakım hizmeti sunuyoruz. Ve son olarak herkese adil fırsatlar tanıyan sosyal ve çevresel şartlar oluşturuyoruz. Engelli kardeşlerimizin her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişmelerini sağladık. Kaldırım, yaya geçidi ve park gibi açık alanlara, hastane, okul gibi kamu binalarına, toplu taşıma araçlarına, bilgi ve iletişim sistemlerine erişilebilir standartları getirdik. Engellilerimizin sosyal entegrasyonunu sağlamak, yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için Engelsiz Yaşam Merkezleri kurduk" şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"FARKLI ENGEL GRUPLARININ İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Engelli vatandaşların tüm sosyal hak ve fırsatlara engelsiz erişimlerini sağlamaya yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Bu kapsamda engelli ve yaşlı hizmetlerimizi iki ayrı genel müdürlük altında yürütmek üzere başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu yeni oluşum ile engelli bireylerimizin taleplerini daha titiz bir yaklaşımla değerlendirecek ve onları daha aktif kılan düzenlemeler yapacağız. Özellikle farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz. Bakım hizmetlerinden istihdama, eğitimden farkındalık çalışmalarına, psiko-sosyal desteklerden sosyal yardıma kadar her konuda hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu noktada siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın sorunların, ihtiyaçların ve taleplerin tespit edilmesi ve dile getirilmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Hizmetlerimizi ve sosyal politikalarımızın geliştirilmesinde sizlerin katılımı ve katkısı bizler için her zaman çok değerli olmuştur. Bu anlamda sizlerle yol arkadaşlığı yapmak bizleri her zaman mutlu etmiştir. Birlikte atacağımız her adım, engelli vatandaşlarımızın hayatındaki bir zorluğun ortadan kaldırılması, bir ihtiyacının giderilmesini sağlayacaktır. Bu anlamda birlikteliğimizin ve iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sözlerime son verirken, güzel bir gelecek için tüm çalışmalarımızı el birliğiyle, azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyorum" diye konuştu.