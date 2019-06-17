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Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı: Nafakama dokunma kampanyası yürütenlerin algısına kapılmayın

Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine savaş açmış olan sosyalizm ve ateizm kökenli bazı sözde STK’ların süresiz nafaka konusunda ortaya koyduğu “Kadınların nafaka hakkına dokunmayın” kampanyalarına yönelik tepkiler artıyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı, “Marjinal sol kesimden gelen bu tepkilerin kesinlikle dikkate alınmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye bu sorunu adil bir şekilde çözecektir.” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı: Nafakama dokunma kampanyası yürütenlerin algısına kapılmayın

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Mor Çatı başta olmak marjinal sol kesimden artarak devam eden “Kadınların nafaka hakkına dokunmayın” söylemlerine tepkiler geliyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı, “Marjinal sol kesimin bazı temsilcileri ve sözde STK’lar çıkıp ‘Süreli nafaka olması halinde kadınların boşanması zorlaşacak, evliliklerde yaşanan bunalımlar daha da artacak’ iddialarında bulunuyorlar. Feministler ve marjinal sol kesimden nafaka konusunda gelen tepkiler anlamsız ve gerçekleri yansıtmıyor.” şeklinde konuştu.

“Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye bu sorunu çözecektir”

Son dönemde sık sık gündeme gelen ve önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi beklenen süresiz yoksulluk nafakasıyla ilgili yasa değişikliğinin şart olduğuna dikkat çeken Tülay Özkaynakçı, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, ‘Süresiz nafaka ile ilgili çalışmaları Adalet Bakanlığındaki arkadaşlarımız, çeşitli akademisyenler, STK’larla beraber yürütüyorlar. Adil bir karar verme açısından bir tarafı koruyacağız diye bir tarafa zulmetmek olmaz. Burada adil bir neticeye ulaşmamız gerekecek bu işin masada kalması da doğru değil’ şeklindeki açıklamasını yerinde ve doğru buluyorum. Daha önce açıklanan yüz günlük eylem planında da nafaka konusuna yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki devletimiz süresiz nafaka mağdurlarının sorunlarını çözeceğine, adaletli bir sistemin getireleceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Süresiz nafaka mağdurlarının hikayeleri yürek burkuyor”

Toplumun kültürel ve sosyolojik kodlarının da dikkate alınarak yeni bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirten Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Süresiz nafaka mağdurları olarak bilinen insanlar özellikle sosyal medya ve yazılı basında bu mağduriyetlere dair oldukça fazla hikayeleri yürek burkuyor.Süresiz yoksulluk nafakası uygulamasından kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi toplumun huzuru ve aile yapımızın mutluluğu için önemlidir.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
  1. Aile Terapisti Psikolog Tülay Özkaynakçı
  2. nafaka
  3. süresiz nafaka

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