Aile STK’larından YRP ve SP’ye gönül verenlere çağrı: Sapkınların önünü açmayın
CHP’nin birlikte hareket ettiği Kandil ittifakı ve Cumhur İttifakının rekabet edeceği yerel seçimlerde milliyetçi ve muhafazakâr seçmenin oylarının belirleyici olacağını ifade eden aile STK’ları, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’ne gönül veren seçmenlere sandığa giderken oyları ile hayra hizmet etmeleri çağrısı yaptılar. Milliyetçi ve muhafazakâr seçmenin terör baronlarının ve aileyi dinamitleyen LGBTİ destekçilerinin safında olamayacağını vurgulayan Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “YRP ve SP seçmeni, sapkın evlilikleri legalleştirme vaadinde bulunan, Kandil ittifakına değil, Cumhur İttifakına oy vermeli” dedi.
BUĞRA KARDAN İSTANBUL
Seçimler için geri sayım devam ediyor. Muhafazakâr seçmeni ise büyük bir imtihan bekliyor. YRP’nin ve SP’nin tabanı önemli bir tercihte bulunacak. Ya LGBTİ yanlısı Kandil İttifakı’nın değirmenine su taşıyacak ya da ahlâki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’na güç aşılayacak. Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi: “Aile kurumuna zarar veren ve gençlerimizin ahlâklarının bozulmasına neden olan sapkın hareketlerin savunucusu CHP ile DEM 31 Mart seçimleri öncesi yine özgürlük adı altında LGBT oluşumlara destek vermektedir. Allah’ın lanetlediği kavmin torunlarına sahip çıkmak ayetlerine savaş açmaktır. Özellikle bu seçim İstanbul’da özgürlük adı altında sapkınlığa göz yumanlar ile ‘Aile korunsun’ diye mücadele edenlerin seçimi olacaktır. Sapkın savunucuların, ‘Kazanırsam DEM’liler hariç herkese kapım açık olacak’ diyen CHP’li aday Burcu Köksal’a söyledikleri ahlâksız ifadeler hafızalardan silinmemiştir. İkiyüzlülüklerini, kadına şiddet konularında gösteren bu zihniyete bu sandıkta da en güzel cevap verilecektir. Ülkemizde ‘Aile çöksün, evlilik kavramı sona ersin’ diyerek sapkınlığa özgürlük adı veren zihniyetle bir olan özellikle SP’lilerin içlerine nasıl sindirdikleri merak konusu. Bu seçimde Rabbim zalimlere fırsat vermesin ve gafil Müslümanlara da gözlerinkindeki perdelerin açılmasını nasip etsin.”