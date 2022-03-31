  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aile STK’larında yine hayal kırıklığı
Gündem

Aile STK’larında yine hayal kırıklığı

Adalet Komisyonu’nda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören teklif kabul edilirken, süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurlarının sorununa ilişkin bir adım atılmaması hayalkırıklığına yol açtı. Akit’e konuşan aile STK’ları, “Aileyi ilgilendiren kanunlar ivedilikle düzeltilmeli. Nafaka, genç evlilik, velayet sorunları çözülmeden ülkenin huzura ermesi mümkün değil” dediler.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 10:26:00 -
Aile STK’larında yine hayal kırıklığı

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Sayıları milyonları bulan süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurlarının çözüm bekleyen sorunlarına karşı yıllardır tek bir adım atılmazken, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezalarını artıran düzenleme, Meclis Adalet Komisyonu’nda dün kabul edildi. Akit’in, yıllardır yaşanan mağduriyetleri sayfalarına taşıyarak aile kanunlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiği haberleri ve aile STK’larının çalmadık kapı bırakmamasına rağmen mağduriyetlere ilişkin çözüm üretilmemesi toplumu üzmeye devam ediyor.

Kanunun cinsiyeti ve mesleği olmaz

Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, meclise sevk edilen kadın ve sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeyi içeren yargı paketinde sadece belli bir kesim için cezaları artırıcı hükümler getirildiğine dikkati çekerek, “Kanunların sadece cinsiyete ve mesleğe bağlı olarak düzenlenmesi hem ayrımcılık hem zulümdür. Erkeklerin, çocukların canı kadınlardan daha mı az kıymetli? Ya da sağlıkçılardan? Bir meslek ya da cinsiyet için yapılan yasalara karşıyız. Nafaka, genç evlilik, velayet sorunları yıllardır çözüm beklerken yeni sorunları çıkaracak bu yaklaşımlarla ülkenin huzura ermesi mümkün değil” tepkisini gösterdi.

Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci ise, TBMM çatısı altındaki ilgili komisyonlara haftada bir ya da iki kere sürekli yazılar göndererek ailede yaşanan mağduriyetleri anlattıklarını belirterek, “Aileye verilen değer otomatik olarak bütün insanlara verilmiş oluyor. Ailede sadece bir kesime değer verilirse çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz ailedeki mağduriyetlere çözüm beklerken yeni bir hayal kırıklığına uğradık” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkandan Avrupa Konseyi'ne ve HDP'ye beklenmedik tokat! Keşke Kılıçdaroğlu da senin gibi Türkiye'nin yanında dursa
Siyaset

CHP'li başkandan Avrupa Konseyi'ne ve HDP'ye beklenmedik tokat! Keşke Kılıçdaroğlu da senin gibi Türkiye'nin yanında dursa

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde konuşan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, HDP'yi kayyum atamaları ü..
Yolculara dehşeti yaşattı: Kadın yolcu, direksiyon başındaki minibüs şoförüne saldırdı!
Yerel

Yolculara dehşeti yaşattı: Kadın yolcu, direksiyon başındaki minibüs şoförüne saldırdı!

Pendik’te minibüs şoförü ve bir kadın yolcu arasında “Yanlış yola girdin” nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın yolc..
Erdoğan’ın ‘manda yoğurdu’na kafayı taktı! CHP’li o isim rakılı çilingir sofrasında!
Gündem

Erdoğan’ın ‘manda yoğurdu’na kafayı taktı! CHP’li o isim rakılı çilingir sofrasında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘şifa’ niyetiyle dile getirdiği ‘manda yoğurdu’na kafayı takan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Millet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay