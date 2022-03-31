Aile STK’larında yine hayal kırıklığı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sayıları milyonları bulan süresiz nafaka ve genç evlilik mağdurlarının çözüm bekleyen sorunlarına karşı yıllardır tek bir adım atılmazken, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezalarını artıran düzenleme, Meclis Adalet Komisyonu’nda dün kabul edildi. Akit’in, yıllardır yaşanan mağduriyetleri sayfalarına taşıyarak aile kanunlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiği haberleri ve aile STK’larının çalmadık kapı bırakmamasına rağmen mağduriyetlere ilişkin çözüm üretilmemesi toplumu üzmeye devam ediyor.

Kanunun cinsiyeti ve mesleği olmaz

Akit’e konuşan Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, meclise sevk edilen kadın ve sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeyi içeren yargı paketinde sadece belli bir kesim için cezaları artırıcı hükümler getirildiğine dikkati çekerek, “Kanunların sadece cinsiyete ve mesleğe bağlı olarak düzenlenmesi hem ayrımcılık hem zulümdür. Erkeklerin, çocukların canı kadınlardan daha mı az kıymetli? Ya da sağlıkçılardan? Bir meslek ya da cinsiyet için yapılan yasalara karşıyız. Nafaka, genç evlilik, velayet sorunları yıllardır çözüm beklerken yeni sorunları çıkaracak bu yaklaşımlarla ülkenin huzura ermesi mümkün değil” tepkisini gösterdi.

Aileyi Yaşatma ve Koruma Derneği Genel Başkanı Hatice Sunci ise, TBMM çatısı altındaki ilgili komisyonlara haftada bir ya da iki kere sürekli yazılar göndererek ailede yaşanan mağduriyetleri anlattıklarını belirterek, “Aileye verilen değer otomatik olarak bütün insanlara verilmiş oluyor. Ailede sadece bir kesime değer verilirse çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biz ailedeki mağduriyetlere çözüm beklerken yeni bir hayal kırıklığına uğradık” dedi.