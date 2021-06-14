  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zirve sonrası Erdoğan'dan NATO açıklaması
İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında yol çöktü
Batman Valiliğinden “usulsüzlük” açıklaması: Memuriyetten uzaklaştırıldı
Aktüel Aile STK’ları Ankara’da… “Sapkın birliktelikler aileden uzak tutulsun!”
Aktüel

Aile STK’ları Ankara’da… “Sapkın birliktelikler aileden uzak tutulsun!”

Aile kurumuna zarar veren yasa ve uygulamaları ifade etmek amacıyla Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu’nun başlattığı yürüyüş, son durak olarak Ankara’ya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:25:00 -
Aile STK’ları Ankara’da… “Sapkın birliktelikler aileden uzak tutulsun!”

yeniakit.com.tr

Ankara’da ulaşan Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu ve beraberindeki aile STK temsilcileri, feshedilen İstanbul Sözleşmesinin mevzuatında; kalan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, cinsi bölücülük, yargısız infaz gibi tedbirler, sapkın birliktelikleri aile ile bir tutma gibi zehirli kalıntıların acilen temizlenmesi, 6284 başta olmak üzere TCK ve TMK ıslah edilmesi noktasında açıklamalar yapıldı.

Babaların hakkı ihlal edilmemeli!

Ankara’da yapılan ortak basın açıklamasında, “Süresiz nafaka zulmü kaldırılmalı, TMK’daki nafaka hükümleri Atatürk döneminde yapılan ve 1988 yılına kadar geçerli olan şekline getirilmelidir. Çocukların boşanma sırasında velayetlerinin genelde anne tarafına verilerek babaların cezalandırılması, çocukların anayasal haklarının ihlali ve Ebeveyni Yabancılaştırma Sendromu (EYS) mağduru olmaları önlenmelidir. Velayet sahiplerinin keyfi şekilde okulda görüşme ve eğitim, sağlık konularında bilgi edinme haklarını gasp etmeleri önlenmelidir. Bunun yolu ortak velayetin esas alınması çok özel ve zaruri hallerde ancak tek taraflı velayetin verilmesidir. Çocuk haczi bir insanlık dramı olarak devam etmektedir. Velayeti elinde bulunduran tarafın hak gaspı yaparak görüşmeleri engellemesi halinde bütün icra işlem masrafları velayeti elinde tutana ödetilmeli, 2 den fazla tekrarı halinde velayet hakkı elinden alınmalıdır. Uzayan boşanma davaları cinnet ve cinayete ortam hazırlamakta, ekonomik ve duygusal çöküşe neden olmaktadır. Boşanma davaları birkaç ay içinde karara bağlanmalı, anlaşmazlık konusu olan mal paylaşımı, velayet, tazminat vb. konular ayrı davalar olarak sürmelidir. TCK ve 6284 yasası ile bütün erkeklerin boynunda kılıç gibi duran kadının sadece beyanıyla ceza gibi tedbir kararları ve evlilik içi tecavüz gibi suçlamalara karşı adil ve ispatlı yargılanma hakkı bütün insanlara tanınmalıdır. Cinsi üstünlük ve ayrıcalık mevzuatımızdan çıkarılmalıdır. Fulbright ve CEDAW Sözleşmesi gibi anlaşmaların etkisiyle Milli Eğitim sistemimizde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, ateist bakışlı sözde bilimsel duruşlu ders müfredatının acilen yenilenmesi, milli eğitimden ABD hegemonyasının kaldırılması gerekir” ifadelerine yer verildi.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay