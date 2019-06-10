Aile sağlığı merkezini kurşunlandılar! Sivas Huzur Mahallesinde bulunan Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne, Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Sivas'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Sivas Huzur Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü gecesi pompalı tüfekle Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 36'sı merkezin pencere, korkuluk ve duvarlarına isabet etti. Sabah merkeze gelen personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, merkezde inceleme yaptı. Çevrede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.