Aile Sağlığı Merkezine saldırı! Taşın üzerindeki not şaşkına çevirdi

Elazığ’da Yenimahalle 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında merkezinin camı kırıldı. İçeri atılan taşın üzerinde ise merkezde görev yapan bir doktora yönelik tehdit içerikli bir not bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, merkeze taşla saldırarak kaçtı. Olayda merkezin camı kırılırken, atılan taşa sarılı ‘Dr. Cengiz, bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız’ yazılı not bulundu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)