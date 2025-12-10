Yapay zeka ile destekliyor: Yeni siber saldırı taktiği ifşa oldu

Saldırıyı içeren tüm senaryolarda kullanıcılar, genellikle BT ekipleri tarafından uzaktan yönetim için kullanılan meşru Syncro aracını indirip kuruyor. Bu araç, saldırı senaryosunda önceden yapılandırılmış bir şekilde sunuluyor ve saldırganlara ekran görüntüleme, dosya görüntüleme ve komut yürütme dahil olmak üzere tam yetkili erişim sağlıyor. Araç doğası gereği zararlı olmadığı için standart antivirüs yazılımlarının uyarılarını da tetiklemiyor.