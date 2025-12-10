AA Giriş Tarihi: Yapay zeka ile destekliyor: Yeni siber saldırı taktiği ifşa oldu
Siber saldırganların yapay zeka destekli oluşturduğu sahte siteler üzerinden Syncro adlı uzaktan erişim aracını kullanarak yaydığı yeni yöntem, uzmanları alarma geçirdi. Kaspersky, siber saldırganların yapay zekayla oluşturduğu sahte internet siteleri üzerinden uzaktan erişim aracı Syncro'nun çeşitli sürümlerini dağıttığı kötü amaçlı kampanyayı ortaya çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, arama motorları veya oltalama e-postalar aracılığıyla kullanıcıları sahte sitelere yönlendiren saldırganlar, kripto cüzdanları, antivirüsler ve parola yöneticileri gibi popüler uygulamaları taklit eden sayfalarla kullanıcıları kandırarak meşru yazılımı indirip kurmalarını sağlıyor. Bu meşru araç daha sonra kötü amaçlarla kullanılıyor.