İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!

ABD ordusuna ait iki savaş uçağı Venezuela Körfezi üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Bu uçuş, Donald Trump yönetiminin başlattığı baskı kampanyasından bu yana Amerikan savaş uçaklarının Latin Amerika ülkesinin hava sahasına en fazla yaklaşması olarak değerlendiriliyor.

Uçuş takip sitelerine göre, ABD Donanması’na ait iki F/A-18 tipi savaş uçağı, Venezuela ile çevrili ve en geniş noktası yaklaşık 240 kilometre olan körfezin üzerinde 30 dakikadan fazla kaldı.

Pentagon’dan bir yetkili, uçakların bölgede “rutin bir eğitim sortisi” yaptığını doğruladı. Operasyonların hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen yetkili, uçakların silahlı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi ancak tüm uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldıklarını vurguladı.

Yetkili, söz konusu sortinin, ABD uçaklarının erişim kabiliyetini göstermeye yönelik önceki eğitim faaliyetlerine benzediğini belirterek, uçuşun “provokasyon amacı taşımadığını” ifade etti.

ABD ordusu daha önce de B-52 ve B-1 Lancer bombardıman uçakları göndermiş; ancak bu uçaklar Venezuela kıyıları boyunca uçmuş, F/A-18’lerin salı günü gerçekleştirdiği uçuş kadar ülkeye yaklaşmamıştı.

Öte yandan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirmeye yönelik baskı politikasının bir parçası olarak ABD askerlerinin ülkeye gönderilmesi ihtimalini daha önce dışlamamıştı. “Politico”ya verdiği bir röportajda kara birliklerinin konuşlandırılması sorulduğunda, “Bunu ne tamamen dışlamak istiyorum ne de bunun hakkında konuşmak istiyorum” demişti.