KKTC'de OHAL ilan edildi!

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen olumsuz hava koşulları yaşamı felç etti. Aşırı yağışların vurduğu adada ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar tatil edildi. Hastanelere teyakkuzda olma talimatı verilirken, tüm devlet kurumları sahaya indirildi.

KKTC genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Toplantıya bakanların yanı sıra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkan Vekili, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, Meteoroloji Dairesi Müdürü ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

RUM YÖNETİMİ BAŞKANI'NDAN KKTC'YE DESTEK MESAJI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodulides, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili olan şiddetli yağışların ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

''HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ''

Christodulides görüşmede, yaşanan olumsuz hava koşullarından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Kıbrıs Türk tarafının ihtiyaç duyması halinde her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Yoğun yağışların KKTC’nin çeşitli bölgelerinde hayatı olumsuz etkilediği bilinirken, iki taraf arasındaki bu temasın kriz anlarında iş birliği mesajı taşıdığı yorumları yapıldı.

KURUMLAR DÜN GECEDEN BERİ KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR

Toplantıda, aşırı yağışların yarattığı etkiler ile alınması gereken acil tedbirler kapsamlı biçimde değerlendirildi. Afet ve Acil Durum Koordinasyonu’nun dün geceden bu yana kesintisiz çalıştığı, kaymakamlıklar ve ilgili tüm birimlerin sahada aktif görev yaptığı aktarıldı.

Hükümet, ilgili tüm bakanlıkları ve kurumları sürece dahil ederek bir dizi karar aldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 13.00’ten başlayarak, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devlet ve özel tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hava koşulları nedeniyle tüm hastaneler ile sağlık ocaklarının teyakkuz halinde tutulması yönünde talimat verdi.

İçişleri Bakanlığı ise kaymakamlıkların 24 saat esasına göre görev başında olmasını, tespit, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını kesintisiz yürütmesini emretti.

Ayrıca, meydana gelen hasarın belirlenmesi amacıyla tüm kaymakamlıkların hasar tespit çalışmalarını acilen başlatması istendi.

MAĞDUR VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLECEK

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, şiddetli yağışlardan etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşlar, bağlı bulundukları belediyeye başvurmaları veya Sivil Savunma Teşkilatı’nın 101 numaralı hattını aramaları halinde bulundukları bölgedeki en yakın otellere yerleştirilecek.

Sürecin Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili tüm kurumlarla yakın iş birliği içinde yürütüleceği, gelişmelerin anlık olarak takip edileceği bildirildi. Gerek görülmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun yeniden olağanüstü toplanarak ek tedbirler alabileceği ifade edildi.

Hükümet, yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahada görev yapan çalışanlara ve gönüllülere teşekkür etti.

BARAJLAR DOLDU, GÖLETLER TAŞMAK ÜZERE!

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar, Lefkoşa ve çevresinde taşkın riskini artırdı. Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesi ve sahadaki ekiplerden alınan bilgilere göre Dut Deresi’nde üçüncü dalga taşkın akışının Kanlıköy bölgesine ulaşmak üzere olduğunu açıkladı.

Bakanlar Kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle acil toplantıya çağrılırken, ülke genelinde ilk ve orta öğretimde eğitime iki gün ara verildi, sağlık ve İçişleri Bakanlıkları 24 saatlik alarm seviyesine geçirildi. Tüm kurumlar, hasar tespit ve barınma çalışmaları için sahaya indirildi.

RUMLAR ALARM SEVİYESİNİ 'TURUNCUYA' YÜKSELTTİ

Rum Meteoroloji Dairesi de alarm seviyesini turuncuya yükselterek doğu, kuzey ve dağlık bölgelerde şiddetli yağış, kuvvetli fırtına, dolu ve kar yağışı ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlar, belediye ve kriz masaları aracılığıyla tahliyeler, acil durum önlemleri ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendiriliyor.