Gazze'de durum felaket boyutunda!

BM raportörü Rajagopal, siyonist rejimin ateşkese uymayarak Gazze'ye insani yardım girişini engellediğini ve dünyanın bu suça karşı sessiz kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin barınma hakkı özel raportörü Balakrishnan Rajagopal, salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun ateşkes ilanına rağmen felaket seviyesinde olduğunu belirtti. Rajagopal, siyonist rejimin anlaşmaya uymayarak insani yardım girişini engellediğini vurguladı.

Raportör, uluslararası medyaya yaptığı değerlendirmede, dünyanın bu engellemelere ve Gazze'de yaşanan ağır insani krize karşı sessiz kaldığını dile getirdi. Rajagopal, "Gazze'de yaşananlar yavaş ilerleyen bir soykırım, daha önce hiçbir çatışmada böylesine bir acı görmedik" ifadelerini kullandı.

Saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana –Amerikan ve Avrupa desteğiyle öldürme, aç bırakma, yıkım, zorla göç ettirme ve toplu alıkoymalarla devam ediyor. Siyonist rejim, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki kararlarını da yok saymayı sürdürüyor.

Bu süreçte 241 binden fazla Filistinli şehit ya da yaralı hâle geldi; çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 10 binden fazla kişi hâlâ kayıp. Yüzbinlerce kişi yerinden edildi, açlık yüzünden özellikle çocuklar arasında çok sayıda can kaybı yaşandı. Gazze'nin büyük bölümü yerle bir edilerek şehirlerin büyük kısmı haritadan silindi.