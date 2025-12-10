Gençlerden Gençlerden 'yılbaşı' mesajı: Müslümanca duruşumuzu korumak istiyoruz

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte her yıl gündeme gelen "yılbaşı kutlamaları" tartışmasına gençler de dahil oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, okul çağındaki bir grup genç sırayla kamera karşısına geçerek yılbaşı kutlamalarına karşı duruşlarını ve gerekçelerini sıraladı.

"Eğlence Değil, Şükür ve Dua"

Videoda yer alan gençler, yılbaşı gecesini bir eğlence aracı olarak görmediklerini belirterek, bu zaman dilimini manevi bir fırsat olarak değerlendirmeyi tercih ettiklerini ifade etti. Bir öğrenci bu durumu, "Geceyi eğlence yerine dua ve şükürle kutlamayı tercih ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

"Başka Kültürlerin Ritüelleriyle Karışmak İstemiyoruz"

Öğrencilerin ortak vurgusu "İslami kimlik" ve "kültürel yozlaşma" üzerine oldu. Müslüman bir kimliğin başka kültürlerin ritüelleriyle karıştırılmaması gerektiğini savunan gençler, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanca bir hayatın, başka kültürlerin ritüelleriyle karıştırılmasını istemiyoruz. Benim için gerçek yenilenme takvimle değil, Allah'a yaklaşmakla olur."