Aile kurumunu gözümüz gibi korumalıyız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle belediye personeline yönelik düzenlenen Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayanlara sertifikası verildi.

Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sosyal belediyecilik alanında Türkiye’de farklı uygulamalar yapmaya, toplumun her kesimine dokunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyacını gidermek, engelli ve yaşlıların problemlerini çözmek konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaloğlu, son olarak bu yıl üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim yardımı yaptıklarını ifade etti.

Gençlerin ruhen ve bedenen eksiklerini giderme amacıyla eğitim ve sporda farklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karaloğlu, açtıkları Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim (DİSMEK) kursları ile 7’den 77’ye hayat boyu öğrenmeye katkı verdiklerini kaydetti.

Ailenin güçlendirilmesi ile ilgili de çalışma yürüttüklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Aile toplumun temeli, temel dinamiği. Aile ne kadar huzurluysa toplum o kadar huzurlu, aile ne kadar mutluysa toplum o kadar mutlu, aile ne kadar sağlıklıysa toplum o kadar sağlıklı. Aile ne kadar güçlüyse toplum da millet de devlet de o kadar güçlü. Onun için aile kurumunu gözümüz gibi korumak durumundayız. Yaşadığımız çağda belki bundan önce insanlığın hiçbir döneminde olmadığı kadar aile kurumu saldırı altında. Aile kurumunun değerleri yok ediliyor, yok edilmeye çalışılıyor. Toplumlar özellikle batı toplumları şu anda tehlikenin farkında ama geri dönmekte çok kolay değil. Bizde de aşınma var ama o noktaya gelmiş değiliz. Tedbir alırsak, kendi kodlarımıza, kültürel ve inanç değerlerimize dönersek aile konusundaki aşınmayı gideririz.”

Karaloğlu, Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifika alanlardan çok şey beklediklerini de dile getirdi.