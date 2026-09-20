Aile kavgası adliyede bitti: Damat ve kayınpeder tutuklandı

Ardahan’da henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kayınpeder ile damadı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüphelilerden kayınpeder ile damat tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.