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Yerel Aile kavgası adliyede bitti: Damat ve kayınpeder tutuklandı
Yerel

Aile kavgası adliyede bitti: Damat ve kayınpeder tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Aile kavgası adliyede bitti: Damat ve kayınpeder tutuklandı

Ardahan'da kayınpeder ile damadı arasındaki tartışma, ailelerin de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden kayınpeder ve damat tutuklandı.

Ardahan’da henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kayınpeder ile damadı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından şüphelilerden kayınpeder ile damat tutuklandı.
Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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