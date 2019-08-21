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"Aile içinde bir kutlama yapıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "(AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri) Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz"- "Kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekilleri katılacak"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
"Aile içinde bir kutlama yapıyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için "Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, partisinin genel merkezinde ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Ünal, 14 Ağustos'un Kurban Bayramına denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos'ta yapılacak AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi, sorularını cevapladı.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını açıkladı.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel 18. yıl marşını hazırlattıklarını bildiren Ünal, AK Partinin 18 yılını anlatan bir film yayımlayacaklarını söyledi.

O güne özel bir "Zaman Tüneli" hazırladıklarını dile getiren Ünal, "Zaman tünelinde herkes var. 2001'den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti'nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız." dedi.

Ünal, ayrıca birim başkanlıklarının da etkinliklerini tanıtmak için stantlar açacağını dile getirdi.

- "Aile içinde bir kutlama yapıyoruz"

Ünal, bir soru üzerine, "Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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