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Gündem Aile içi şiddet faciası
Gündem

Aile içi şiddet faciası

İzmir'in Bayındır ilçesinde, amca oğlu ile tartışan Seyfettin G. adlı kişi tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle pompalı tüfekle amca oğlunu katletti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 03:09:00 -
Aile içi şiddet faciası

İzmir'in Bayındır ilçesinde Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak'ta, Seyfettin G. (23) ile amca oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, pompalı tüfek Zeynel Abidin G'yi vurdu.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri Abidin G'yi Bayındır Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Abidin G tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Seyfettin G ve 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

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