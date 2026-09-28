Aile içi husumet can aldı! Öğretmen hayatını kaybetti

Osmaniye’de acı bir olay yaşandı. Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde, öğretmen M.B.'ye ruhsatsız tabanca ile ateş ederek ağır şekilde yaralayan şahsın öğrenci olmadığı ortaya çıktı.

Elim olayın altından ise aile içi husumet çıktı.

M.B'yi ruhsatsız silahla yaralayan ismin yeğeni A.B olduğu belirlendi. A.B'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu, husumetten kaynaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırganın "Amcamı ziyaret edeceğim" deyip okula geldiği, güvenlik tarafından içeri alınmayınca edebiyat öğretmeni olan amcasını bahçeye çağırdığı, ikilinin burada tartıştığı ortaya çıktı.

Tartışma alevlenince A.B isimle saldırgan ruhsatsız silahını çıkarıp amcasını vurdu.

Osmaniye'de yeğeni tarafından görev yaptığı okulda silahla vurulan öğretmen hayatını kaybetti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Serdengeçti, saldırıya uğrayan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirterek, "Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. Bilgisini az önce aldık. Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni A.E.B. tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor. Olay, kolluk kuvvetlerimiz ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle araştırılıyor. Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz. Şüpheli, saldırının hemen ardından okulda görevli güvenlik korucumuz tarafından yakalandı. Burası aynı zamanda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunuyor. Olayda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi mevcut. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.