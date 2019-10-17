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Aile düşmanı feministlerden Akit TV canlı yayınında Sema Maraşlı'ya saldırı girişimi!

Akit TV'de yayınlanan Söz Meydanı programına konuk olan yazar Sema Maraşlı'nın ailenin korunması adına verdiği mücadeleden rahatsızlık duyan feminist 'Kadın Kolektifi' üyesi 3 kadın, program sürerken yazar Maraşlı ve devlet aleyhine sloganlar atarak Akit Medya binasına zorla girmeye çalıştı.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:07
Aile düşmanı feministlerden Akit TV canlı yayınında Sema Maraşlı'ya saldırı girişimi!

Akit TV'de yayınlanan Söz Meydanı programına konuk olan yazar Sema Maraşlı'nın ailenin korunması adına verdiği mücadeleden rahatsız olan feminist 'Kadın Kolektifi' üyesi 3 kadın, yazar Maraşlı ve devlet aleyhine sloganlar atarak Akit Medya binasına girmeye çalışırken gözaltına alındı.

Akit TV'nin sevilen programı Söz Meydanı'nın dün akşamki konukları Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile yazar Sema Maraşlı oldu. Muhammet Binici'nin sunduğu program devam ederken Akit Medya önüne gelerek yazar Maraşlı ile devlet aleyhinde sloganlar atan sözde kadın savuncuları, Akit Medya güvenlik görevlileri ile bina önünde bekleyen polis memurlarınca sakinleştirilmeye çalışıldı.

İkna çabalarına rağmen gittikçe saldırganlaşan sözde kadın savunucusu feministler, binaya girmek istedi. Bunun üzerine gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

'Katil devlet' diye bağırdılar

Yazar Sema Maraşlı ile Akit Medya aleyhinde slogan atan feministler, sözde kadın hakları savunuculuğu maskesiyle çığlık çığlığa attıkları 'katil devlet' sloganlarıyla devleti de hedef aldılar.

Türk aile yapısını bozarak toplumu temelinden dinamitlemek isteyen oluşumlara karşı Akit Medya'nın verdiği yayıncılık mücadelesi kararlılıkla devam edecek.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:07
  1. sema maraşlı
  2. akit tv
  3. akit medya grubu
  4. söz medyanı
  5. kadın kolektifi

YORUM YAZ

  • SeyfiSeyfi11 dk önce
    Yahu ne korkak bir yapınız var hemen bu olay da da size Saldıranlar a güçlü olmak adına devlet de karıştırmışsınız her olayda böyle o feministler sizden daha yürekli korkak herifler
  • ökkeşökkeş11 dk önce
    Bu feministlerin her istediğini yapan sözde Aile bakanımıza yazıklar olsun.
  • ademadem29 dk önce
    İstanbul sözleşmesiyani dönme yasası büyük hata derhal iptal edilmeli
  • murat canaydınmurat canaydın30 dk önce
    Kademin Yorumu nedir, Bir gazeteci de çıkıp sormalı bence , Kadem bu feministlerin tarafındamı yani devlet katil mi diyor yoksa bunların karşısındamı
  • Hala yaşıyorsunuz ne katiliHala yaşıyorsunuz ne katili37 dk önce
    Soylu nerdesin? Al şu yelloz şırfıntı bozuntusu faşist yobazkarı
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu37 dk önce
    Bu aşuftelerin çoğu lezbiyan sapıklardır
  • AhmetAhmet51 dk önce
    Devlete katil diyorsa bilinki hain bir vatan düşmanıdır
  • MunirMunir1 sa önce
    Bu devlet katil olsa sizin gibi alçak hainler devlete katil diyemezsiniz. Kimlerin taşeronuolduğunuz belli sahibinizden aldığınız ücret karşılığı vatanınızı satıyorsunuz ucuz mahluklar.
  • MunirMunir1 sa önce
    Bu devlet katil olsa sizin gibi alçak hainler devlete katil diyemezsiniz. Kimlerin taşeronuolduğunuz belli sahibinizden aldığınız ücret karşılığı vatanınızı satıyorsunuz ucuz mahluklar.
  • SalihaSaliha1 sa önce
    Kadınların desteklemediği Kadın hakları savunuculuğu tuaf doğrusu Feministler dünya için çok tehlikeli lgbt kadar tehlikeli.bu konuda toplum bilgilendirilmeli konferanslar düzenlenmeli bu tehlikeli oluşumun ülkemizdetoplumun ahlakının bozulmasına izin verilmemeli
  • yusufyusuf1 sa önce
    salyali ...satilmis...imansiz islamiyetvatan düsmani fosektif yaratiklarindan 7 kat daha asagida olan iki ayakli omurgasizlar
  • AlpAlp1 sa önce
    Niçin sakinleştiriyorsun kardeşim. Devlete millete hakaret edenin..Gereğini yapacaksın.
  • Defolun bu ulkedenDefolun bu ulkeden1 sa önce
    Si... Tırın gidin madem bu devlet katil it sürüsü bunlarmodern ülkelerde yaşasinlar feminist mis
  • ahmetahmet1 sa önce
    dunku garo paylan ozgurce konussun diyen bugun bu saldiriyi destekleyen sahtekarlar nerede

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