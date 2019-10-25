Aile durum bildirimi formu nedir? Aile durum bildirimi formu nasıl alınır? İşe ilk giriş sırasında, asgari geçim indirimi (AGİ) başvurularında veya aile ve çocuk yardımından yararlanabilmek için ve daha çok sayıda yerde bireylerden aile bildirim formu talep edilmektedir. Bu talebi karşılamak için aile durum bildirimi formunu araştıran vatandaşlar Aile durum bildirimi formu nedir? Aile durum bildirimi formu nasıl alınır? sorgulamalarında bulunmaktadır. İşte detaylar...

Aile durum bildirimi formu nedir?

İşe ilk giriş sırasında, asgari geçim indirimi (AGİ) başvurularında veya aile ve çocuk yardımından yararlanabilmek için ve daha çok sayıda yerde bireylerden talep edilen bildirim formudur. Aile durum bildirimi için gerekli olan bu form hakkında bireyler nasıl alınır, nereden alınır ve nasıl doldurulur şeklinde soruları merak etmektedir. Öncelikle aile bildirim formu, ailede varsa çocukların durumunu, eşin çalışıp çalışmadığını ve bireyin bilgilerini içeren bir formdur.

Aile durum bildirimi formu nasıl alınır?

Aile bildirim formu almak için muhtarlık veya benzeri bir kamu kurum kuruluşuna başvurmanıza gerek bulunmamaktadır. Bu formu internet üzerinden indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Daha sonra da formun üzerinde yazan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra sizden isteyen kuruma ve şirkete verebilirsiniz. Ancak aile bildirim formu hakkında aşağıdaki bilgileri bilmenizde de yarar bulunmaktadır.

Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir.

Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.

Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.