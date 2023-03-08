  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aslı Baykal'dan Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu uyarısı

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları! Matrahta düzenleme...

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Kaybetmeye doymayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilen herkesi topluyor

Bu acının tarifi yok! Deprem felaketinde iki evladını ve kız kardeşini kaybetti

DSÖ'den kuş gribi açıklaması: Endişe verici

EGM: Deprem provokasyonu yapanlar hakkında İşlem başlatıldı! Talep edilen varlıkların peşindeler! O uyarısı

Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu... Türkiye'ye övgü dolu sözler

Naci Görür'den 5 ile deprem uyarısı

Korkutan açıklama! Fed sinyali verdi: Bu beklenenden daha yüksek olabilir! Belli ortalık karışacak
Medya Aile dizisindeki ahlaksızlık çileden çıkardı
Medya

Aile dizisindeki ahlaksızlık çileden çıkardı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı Aile adlı dizinin ilk bölümündeki ahlaksızlık izleyicilerin tepkisini çekti. Aile kavramının ele alındığı dizide ortaya çıkan çirkinlik izleyenleri çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 00:49:00 -
Aile dizisindeki ahlaksızlık çileden çıkardı

Güçlü oyuncu kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Aile dizisinin ilk bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın ahlaksız sahnesi kızdırdı.

"Dizinin vasatlığını gösterdi"

Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan dizinin ilk bölümündeki öpüşme sahnesini gören izleyiciler, sosyal medyada "İlk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor", "Keşke daha ilk bölümde böyle sahne olmasaydı", "Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler?", "İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23