Aile dizisindeki ahlaksızlık çileden çıkardı

Güçlü oyuncu kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Aile dizisinin ilk bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın ahlaksız sahnesi kızdırdı.

"Dizinin vasatlığını gösterdi"

Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan dizinin ilk bölümündeki öpüşme sahnesini gören izleyiciler, sosyal medyada "İlk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor", "Keşke daha ilk bölümde böyle sahne olmasaydı", "Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler?", "İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.