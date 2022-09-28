Devlet pek çok haneye sosyal yardımda bulunuyor. Söz konusu yardımlardan faydalananlar ise kimlerin ne kadar ödeme alacağını araştırıyor.

Aile Destekleri Programı ödemeleri nelerdir? Prefabrik ev desteği, elektrik desteği, doğal gaz desteği detayları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz."

Çocuk Destek Bileşeni nedir?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi.

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Yanık, "Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

Doğalgaz Tüketim Desteği ne kadar?

Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık." ifadelerini kullandı.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını bildirdi.

Sağlık raporu bulunanlara ek ödeme

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarına da dikkati çeken Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Yardım programımızın tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar liralık bütçemizi yıllık 11,5 milyar liraya yükselttik." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı:

"Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkardık.

Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 liralık tutarı 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımını 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 liradan 100 liraya yükselttik."

Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 lira olan destek tutarını 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 liradan 1000 liraya çıkardıklarını sözlerine ekledi.