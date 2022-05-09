Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Pek çok vatandaş ise Aile Destek Programı’nın ne olduğunu araştırmaya başladı.

Aile destek programı nedir? Aile destek programı başvuruları ne zaman başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Aile Destek Programı’na ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.