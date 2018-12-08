0553 313 94 23

Aile değerlerimiz dinamitleniyor

Ailenin temelini oluşturan her türlü değerlerin yozlaştıran ve bugüne kadar birçok sorun teşkil eden 'gündüz kuşağı' programlarından izdivaç ve moda yayınları yasaklanırken bunların yerine gelenler eskileri aratmıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
Aile değerlerimiz dinamitleniyor

Ömer Faruk Şahin  Ankara

Son zamanlarda birçok farklı odağın ailenin temeline dinamit yerleştirme çabalarının bir örneği olarak gün yüzüne çıkan ve ‘gündüz kuşağı kadın programları’ adı altında pazarlanan programlar, ailenin temelini oluşturan her türlü değerlerin yozlaştırılması üzerinden reyting elde ediyor. Söz konusu ‘gündüz kuşağı’ programları bugüne kadar birçok sorun teşkil ederken bunlarda izdivaç ve moda adı altında yayın yapanları geçtiğimiz dönemde yasaklanırken, yerlerine gelen programlar ise eskilerini aratmıyor. Yarı çıplak sunucular gündüz kuşağında dini program yaparken, hiçbir ehliyeti olmayan kişiler insan sağlığı üzerinde önerilerde bulunuyor bu programlardan birinde geçtiğimiz gün 4 yaşındaki bir çocuğun babasının kim olduğu üzerinden yaşanan çirkinliklere ise uzmanlar tepki gösterdi.

Mahremiyet değerlerini yerle bir ediyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, “Türk aile değerlerini ciddi anlamda bombalayan, dinamitleyen bir pratikle karşı karşıyayız. Bunun ticaretle, ifade özgürlüğü ile hiçbir ilişkisi olamaz. Biz yoğun bir biçimde gençliğimizin sorunları üzerine konuşurken, öte yandan böyle hadsiz bir biçimde mahremiyet değerlerimizi yerle bir eden yayınların yapılması çok düşündürücü. Hele hele muhafazakar bir iktidarın olduğu bir dönemde, aile kurumu da muhafazakarlığın en önemli yapı taşlarından birisi iken, böyle bir yayının yapılması bizi düşündürmekte. Buna çok kısa sürede bir çözüm bulunmalı. Bunun sınırlandırılması veya engellenmesi gerekir. TV programında, fuhuş yaparak kocasını aldatan bir kadından olan çocuğun DNA testi sonucunu açıklayan yapımcı, yayıncı ve sunucu hangi ahlaka sahip? Mahremiyetin en dibini açıklayarak ahlakla alay eden ve bununla para kazanan daha ahlaksız değil mi? RTÜK  yatıyor mu?” diye konuştu. 

Mahrem olayları milyonlar yargılıyor

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dicle Özcan Elçi ise, “4 yaşındaki bir çocuğun üzerinden bir program yapılıyor. Bu çocuğun annesi içine düştüğü durumun farkında bile değil. Bu kadın yaşadığı birçok olumsuzluğun ardından bu programlara düşmüş ve açıkça kadın üzerinden ailevi değerlere yönelik bir mahremiyet aşındırılması söz konusu. 4 yaşındaki bir çocuk, ve bir kadının mahremiyetine ilişkin sorunların televizyonda tartışılması, mahremiyetin ortaya serilmesi ailevi değerlerimizin kökünü kazıyor. Bir kadının yaşadığı bireysel problemi makyajlayıp iştah kabartıcı hale getirerek, televizyon ekranlarından milyonlarca insana bu kişileri yargılatıyorlar” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
  1. Ankara
  2. gündüz kuşağı kadın programlar
  3. dini program
  4. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım
  5. RTÜK
  6. DNA testi
  7. Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dicle Özcan Elçi ise

YORUM YAZ

  • SeherSaraçSeherSaraç24 dk önce
    Çok doğru
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Devlet adamına dua
  1. Devlet adamına dua
  2. Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına..
  3. Bilal Sambur Kaşıkçı cinayetini..
  4. ‘Oğlancı’nın rezil kitabı poşetten çıktı
  5. Kayseri'de sokak ortasında kadın..
  6. "Ben Erdoğan'ı seviyorum da,..
  7. Asya Yetenek Kupası'nda Kadir Erbay..
  8. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  9. 3. havalimanı personel alımı 3...
  10. Belçika'da "sarı yeleklilerin"..
  11. İstanbul Havalimanı nasıl gidilir?
  12. Soğuk hava "konukevini" doldurdu
  13. Gençlerbirliği, Denizlispor maçına hazır
  14. Aile değerlerimiz dinamitleniyor
  15. İkinci sondaj gemisi yola çıkıyor
  16. Fransa'da gözaltı sayısı 481'e yükseldi
  17. Fenerbahçe'den sol kanadı uçuracak..
  18. "Başarımızın nedeni mahallenin sesine..
  19. "İslam, bilindiği üzere adalettir"
  20. "Hiçbir şirketin sektörü zehirlemesine..
Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!

Günün Karikatürü

8 Aralık 2018
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer