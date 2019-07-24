0553 313 94 23

Aile çalıştayının ilk ayağı tamamlandı! İstanbul Sözleşmesi milli güvenlik sorunudur

Türkiye Aile Meclisi’nin, ailedeki bozulmaya dikkat çekmek adına düzenlediği aile çalıştayının Ankara ayağı tamamlandı. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “Baltanın sapı bizden de olsa zulme susmayacağız. İstanbul Sözleşmesi sorunu milli beka sorunudur.” diye konuştu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38

 Oğuzhan Çağlar  Ankara  Türkiye Aile Meclisi tarafından İstanbul Sözleşmesi’nin aile için oluşturduğu tehditlere dikkat çekmek ve çözüm üretecek fikirler ortaya koymak amacıyla aile çalıştayı düzenlendi. Çalıştay hakkında yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW’la ilgili Ankara’da bir çalıştay yaptık. Biz Musa değiliz, karşımızdakiler Firavun değil. Güzel sözle, tebliğ ederek, bu yanlıştan dönmeliyiz.” dedi.

“Fıtrata, özümüze, dinimize dönmemiz lazım”

İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte hayatımızın her alanına etki etmeye başlayan toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir operasyon olduğuna işaret eden Adem Çevik şöyle konuştu: “Biliyorsunuz, zehiri verirken bal içinde verirler. Aslında Türkiye’ye bir operasyon çekiliyor. 15 Temmuz’da yapılamayan, aileyi yok ederek yapılıyor ve bu operasyonun adı da ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’. Malum eğitimde de, ETCEP denilen eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi var. Bu operasyona dahil olan bir çok odak var. ‘Geç değil genç evlilik’ dediğimiz, akran evlilikleri dediğimiz evlilikleri teşvik etmemiz lazım. Şu anda fuhuş serbest, genç evlilik yasak, siz bunu yasaklayınca lezbiyenliğe, gayliğe, sapkınlığa kapı aralamış oluyorsunuz. Allah’ın serbest bıraktığı bir şeyi yasaklamak da ilahlık iddiasında bulunmaktır ve bu tavrı kınıyoruz. 1 Ağustos’da tüm Türkiye’de mektup eylemleri yapacağız. Sevdiğimiz insanların hükümette olması bu zulme ses çıkarmamızı engellemez. Biz Musa değiliz, karşımızdakiler Firavun değil. Güzel sözle, tebliğ ederek bu yanlıştan dönmeliyiz. Çözüm önce aileyi, sonra da bireyi inşa etmekten, mahalleyi inşa etmekten geçiyor. Sadece kanunlarla değil, eğitimle de bu inşanın gerçekleştirilmesi gerekir. Fıtrata dönmemiz lazım, özümüze dönmemiz lazım.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
  1. Ankara
  2. Türkiye Aile Meclisi
  3. İstanbul Sözleşmesi
  4. Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata geçiriliyor
    1. Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata..
    2. Altının kilogramı 262 bin 200 liraya..
    3. Kritik görüşme sonrası ABD..
    4. Edremit hizmette şaha kalktı
    5. Fransa’da uçak kazası: 2 ölü
    6. Pamukkale’de gençlerin ulaşımda..
    7. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı,..
    8. Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
    9. Denizlispor, Zeki Yavru’yu transfer..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    11. Trafikteki not, ödül olarak bisiklet..
    12. Duyarsız sürücüler drone ile belirlendi
    13. Van’da “İl Koordinasyon Kurulu”..
    14. İngiltere’de başbakanlık görevinden..
    15. Başkan Yılmaz, Basın Bayramında..
    16. Hindistan'da ünlülerden Başbakan..
    17. Tatvan için sosyal medya üzerinden..
    18. Aliağa’da çevrecilik farkındalığı
    19. MHP İl Başkanı Karataş’tan basın..
    20. Düzce afet bölgesi ilan edildi
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?