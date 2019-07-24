Aile çalıştayının ilk ayağı tamamlandı! İstanbul Sözleşmesi milli güvenlik sorunudur

Oğuzhan Çağlar Ankara Türkiye Aile Meclisi tarafından İstanbul Sözleşmesi’nin aile için oluşturduğu tehditlere dikkat çekmek ve çözüm üretecek fikirler ortaya koymak amacıyla aile çalıştayı düzenlendi. Çalıştay hakkında yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, “İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW’la ilgili Ankara’da bir çalıştay yaptık. Biz Musa değiliz, karşımızdakiler Firavun değil. Güzel sözle, tebliğ ederek, bu yanlıştan dönmeliyiz.” dedi.

“Fıtrata, özümüze, dinimize dönmemiz lazım”

İstanbul Sözleşmesi’yle birlikte hayatımızın her alanına etki etmeye başlayan toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir operasyon olduğuna işaret eden Adem Çevik şöyle konuştu: “Biliyorsunuz, zehiri verirken bal içinde verirler. Aslında Türkiye’ye bir operasyon çekiliyor. 15 Temmuz’da yapılamayan, aileyi yok ederek yapılıyor ve bu operasyonun adı da ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’. Malum eğitimde de, ETCEP denilen eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi var. Bu operasyona dahil olan bir çok odak var. ‘Geç değil genç evlilik’ dediğimiz, akran evlilikleri dediğimiz evlilikleri teşvik etmemiz lazım. Şu anda fuhuş serbest, genç evlilik yasak, siz bunu yasaklayınca lezbiyenliğe, gayliğe, sapkınlığa kapı aralamış oluyorsunuz. Allah’ın serbest bıraktığı bir şeyi yasaklamak da ilahlık iddiasında bulunmaktır ve bu tavrı kınıyoruz. 1 Ağustos’da tüm Türkiye’de mektup eylemleri yapacağız. Sevdiğimiz insanların hükümette olması bu zulme ses çıkarmamızı engellemez. Biz Musa değiliz, karşımızdakiler Firavun değil. Güzel sözle, tebliğ ederek bu yanlıştan dönmeliyiz. Çözüm önce aileyi, sonra da bireyi inşa etmekten, mahalleyi inşa etmekten geçiyor. Sadece kanunlarla değil, eğitimle de bu inşanın gerçekleştirilmesi gerekir. Fıtrata dönmemiz lazım, özümüze dönmemiz lazım.”