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Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Arabulucular listesini nereden bulabilirim ve Arabulucular listesinde kimler bulunuyor?
Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Arabulucular listesini nereden bulabilirim ve Arabulucular listesinde kimler bulunuyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arabulucular listesinin isimlerini illere göre açıkladı. Açıklanan listede çalışacak kişilerin görev yerleri de belli oldu. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Arabulucular listesini nasıl bulabilirim ve Arabulucular listesinde kimler bulunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:10:00 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Arabulucular listesini nereden bulabilirim ve Arabulucular listesinde kimler bulunuyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Arabulucuların isim listesini açıkladı.

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereğince Seçici Kurul tarafından On üçüncü dönemde (31/12/2020 – 30/12/2023) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla seçilen Arabulucuların hangi iller de görev yapacağı da belli oldu.

Arabulucuların görev yapacağı iller hangileri?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak şehirleri listede bulunmaktadır.

Arabulucular listesinde kimler bulunuyor?

Adana, Ankara ve Antalya listesinde kimler şöyle:

 

Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum ve Eskişehir listesinde bulunan kişiler şöyle:

Gaziantep, İstanbul ve İzmir listesinde bulunan kişiler şöyle:

Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Ordu listesinde bulunan kişiler şöyle:

Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak listesinde bulunan kişiler şöyle:

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