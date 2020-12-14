Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödünç para kampanyasına başvuran kişilere 2000 TL’lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Bakanlığın yaptığı açıklamada; yeni kampanya ile başvuru yapan kişilere verilecek olan yardımın; ailelere teker teker ödeme yapılarak verileceği duyuruldu.

Aile Bakanlığı’nın ödünç para kampanyası nedir, nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni kampanya ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilere 2000 TL’lik geri ödemeli ödünç para verilecek. Yaşanılan pandemi sürecinde kötü etkilenen kişilerin sıkıntılarını gidermeyi amaçlayan bakanlık, bu ödemeleri kişilere toplu olarak verecek. Belirlenen ödeme şartlarına göre devlet, geri ödeme alacak. Söz konusu ödemeler altın günü mantığıyla taksit taksit ödenecek.

Proje vatandaşların günlük sıkıntılarını halletmesi için başlatıldı. Geri ödeme zorunlu olurken, kişiler bu ödeme ile anlık borçlarından kurtulabilecek.

Ödünç para başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bakanlık tarafından verilen ödünç paralar başvuru formuna Bakanlığın resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de giriş yapılarak başvuru yapılabilir.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar ise şu şekilde;

-Herhangi bir banka veya bakanlığa borcu olmaması gerekir.

-Başvuru formundaki bilgileri doğru vermesi gerekir.

-İş arkadaşlarından en az iki kefil göstermesi gerekir.

-Bundan önce bu yardımdan almamış olması gerekir.

-Sandığa en az 3 yıldır kayıtlı olmuş olması gerekir.

-Gerekli ödemelerin sağlanması gerekmektedir.