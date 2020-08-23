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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Giresun'daki sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Giresun'daki sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:14:26 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Giresun'daki sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada. Selden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik ilk yardımda bulunuyor ve ihtiyaç tespit çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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