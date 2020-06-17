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Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil. Bin 3 SYDV’ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000’er TL yardımın haricinde bu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:10:59 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil. Bin 3 SYDV’ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000’er TL yardımın haricinde bu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil. Bin 3 SYDV’ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000’er TL yardımın haricinde bu kanalla da birçok vatandaşlarımıza ulaşmış olduk.“

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