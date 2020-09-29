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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan "Yeni Ekonomi Programı" paylaşımı
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan "Yeni Ekonomi Programı" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:53:43 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan "Yeni Ekonomi Programı" paylaşımı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede, Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun."

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