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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan açıklama:
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan açıklama:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:44:33 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan açıklama:

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."

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