Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konfederasyonun 68'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay ve Türk-İş üyelerini tebrik etti.
Türk-İş'in, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu belirten Selçuk, "Çalışan ve üreten büyük Türkiye hepimizin ortak hedefi." ifadesini kullandı.