  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:40:19 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandır

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı