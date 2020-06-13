Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek."