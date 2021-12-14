  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı
Yerel

Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 19:05:00 -
Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A ve oğlu B.A'nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Anne, baba ve oğul gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay