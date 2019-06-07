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Aile Bakanlığına da gönderildi… Akademisyenlerden ürküten rapor! Aile felakete sürükleniyor

Yerli ve milli akademisyen tarafından hazırlanan ve Aile Bakanlığına da gönderilen değerlendirme raporunda, son 10 yılda evlenenlerin yüzde 10 azaldığı, boşanmaların ise yüzde 30 arttığı vurgulanırken, bir an evvel “DUR” denmesi gerektiğinin de önemine değinildi.

07 Haziran 2019 Cuma 11:46
Aile Bakanlığına da gönderildi… Akademisyenlerden ürküten rapor! Aile felakete sürükleniyor

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

 

Bir grup yerli ve milli akademisyen tarafından hazırlanan ve Aile Bakanlığına da gönderilen değerlendirme raporunda çarpıcı veriler yer aldı. Son 10 yılda evlenenlerin yüzde 10 azaldığının, boşanmaların ise yüzde 30 arttığının vurgulandığı raporda, bu gidişe bir an evvel “DUR” denmesi gerektiğinin altı çizildi. Raporda, “Kadını koruma” bahanesiyle ortaya konulan düzenlemelerin kadına şiddeti arttırdığına da vurgu yapıldı.

“Kadını koruma” adı altında ortaya konulan 6284 Sayılı Kanun’un ve Faşist Batı patentli İstanbul Sözleşmesi’nin yol açtığı felâketlere dikkat çekilen değerlendirme raporunda, boşanma sayılarındaki patlamaya dikkat çekildi.

1.5 milyon çiftin yuvası yıkıldı

2009 yılında 114 bin olan boşanma sayısının 2018’de 130 bini aştığının vurgulandığı değerlendirme raporunda, “Bu gidiş, bir çöküşe işaret etmektedir!” vurgusu dikkat çekti.

Son on yılda 1 milyon 500 bine yakın çiftin yuvasının yıkıldığına vurgu yapılan raporda, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘en üz üç çocuk’ çağrısında bulunurken, yuvaların hızla yıkılıyor ve evlenmelerin de hızla azalıyor olmasının üzerinde durulmadığı” tespitine yer verildi.

Son 10 yılda evlenen çift sayısı müthiş geriledi

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerinin kullanıldığı değerlendirme raporunda, son 10 yılda evlenen çift sayısının yüzde 10 oranında azaldığına işaret edildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 14 oranında arttığı bir dönemde, evlenenlerin sayısının yüzde 10 oranında azalmasının “felakete gidiş” olarak nitelendirildiği değerlendirme raporunda şu ifadeler yer aldı:

Evlilik oranları azalmasaydı, 2017 itibarıyla 570 bin olan evlilik sayısının en az 740 bin olması gerekirdi. Bir yandan evlilikler hızla azalıyor, diğer yandan da boşanmalar hızla artıyor.  Demek ki, bir yerlerde yanlış var. Bu yanlışın en önemli kaynakları, 6284 Sayılı Kanunun ve Faşist Batı patentli İstanbul Sözleşmesi’dir. Evlenenlerin dörtte birinin yeniden boşandığı bu tablonun en büyük mağduru çocuklarımız ve gençlerimizdir. Geleceğimizi nasıl kurguluyoruz, hangi zeminde ilerliyoruz?

Değerlendirme raporunda, 6284 sayılı kanunun uygulamaya konulduğu  günden bu güne kadına şiddet ve kadın cinayeti vakalarının da hızla arttığı belirtilerek, “Kadını koruyoruz!” söylem ve iddiasını rakamların yalanladığı vurgulandı ve “Faşist Batı Zihniyeti’nin ürünü” İstanbul Sözleşmesi’ne ve 6284’e son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, bu alanda çalışan bazı sivil toplum örgütlerinin ortaya koydukları, “Evlilik Okulu”, “Aile Danışmanlığı Müessesesi”, “Aile Merkezleri” gibi uygulamaların faydalı olacağına vurgu yapıldı.  

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:46
  1. İstanbul
  2. Aile Bakanlığı
  3. Kadını koruma
  4. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
  5. Aile
  6. evlilik

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel22 dk önce
    kadını koruma adı altında kadın cinayetleri arttı kadını özgürleştirme ve 6284 nafaka ile zina arttı evlilikler azaldı çocuklar yetim kadınlar dul bırakıldı hükümet ise seyirci kaldı
  • AliAli22 dk önce
    Çok doğru bir araştirma. Tanidiğim biri Balikesirli eşrafin çocuklarindan evlenmekten korkuyor, uç ay evli kaldi aldatildi parasi iç oldu. Ne iyiler var diyoruz bakalim ne olacak. Boşanamiyor ustelik. Eski eşi bir başkasindan gebe kaliyor, kaçak aldiriyor. Kendisi doktora için Romanyada bu ara hayati yikiliyor. Hala bu tipler aile bakanliginin baş taci.
  • YusufYusuf27 dk önce
    Aile bakanliginin basindaki kisi bu felaketlerden daha tehlikeli. Islamda olmayan birseyi duzeltmek yerine dahada cikmazin icine sokuyor.

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