Aile Bakanlığı son noktayı koydu! Sapkın Selin Ciğerci ile ilgili skandal iddiaya cevap

Bazı sosyal medya platformlarında, LGBT'li sapkın Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiası yer aldı.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.