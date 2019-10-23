Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı için başvuru şartlarını merak etmekte. Peki Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazan ayı içerisinde katıldığı bir programda gençlerin sorularını cevaplandırarak, ASDEP alımları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personel alımı konusunda çalışma yapıldığını ve ilanların açıklanacağını müjdesini vermişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarda 4.321 Asdep personel alımı için 2019 yılı tamamlanmadan yeni ilanların açıklanacağını ifade etmişti.

Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından "Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor." şeklinde açıklama yapmıştı.

ASDEP nedir?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu Program ile Bakanlığı tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlar ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.